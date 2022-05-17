Сбербанк снизил ставку по ИТ-ипотеке до 4,7% при электронной регистрации сделки

Сбербанк установил ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки. Напомним, что 27 апреля 2022 г. банк открыл предварительный приём заявок на эту программу и сейчас ожидает утвержденный правительством список компаний, подходящих под нее, для принятия финального решения по заявкам.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн руб. для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн руб. — в остальных регионах России.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тыс. руб., если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тыс. руб. для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 млн человек.

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Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете «Домклик» и по электронной почте.