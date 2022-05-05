Wildberries: онлайн-продажи мебели выросли почти в 4 раза

За 4 месяца 2022 г. продажи мебели на Wildberries выросли на 266% год к году. При этом все чаще россияне заказывают крупногабаритную мебель сразу на дачу: в апреле онлайн-ритейлер отметил всплеск спроса на подобные доставки

Наибольшей популярностью у покупателей в начале 2022 г. пользовались стеллажи, столы, мебельные полки, матрасы и стулья. Самыми динамичными темпами спрос рос на крупногабаритные предметы: диваны (рост продаж в штуках +1232% год к году), детские комоды (+899%), раскладные кресла (+603%), кресла-качалки (+410%) стеллажи (+376%), которые чаще всего заказывают с курьерской доставкой до дома или дачи.

Отмечается и рост интереса к продукции отечественного производства: в январе-апреле 2022 г. ее продажи увеличились на 301% год к году. Доля российской мебели в общем обороте категории достигла 76% (+7% год к году).

В апреле в Wildberries отметили резкий рост числа доставок мебели на дачные участки. Россияне приобретают наборы пластиковой мебели для дома и участка, плетенные стулья и столы, подвесные кресла, шезлонги, лежаки и даже качели. Пик подобных доставок онлайн-ритейлер ожидает в мае.

«Онлайн-покупки мебели становятся все более популярны у жителей нашей страны благодаря возможности ознакомиться с товарами не выходя из дома, а также удобной доставке до дверей квартиры или дачи. Для того, чтобы предоставить покупателям возможность выбирать из широкого ассортимента продукции разных ценовых сегментов, мы развиваем сотрудничество с производителями и продавцами мебели. Сейчас на нашей онлайн-платформе свою продукцию реализуют 5370 предпринимателей, а за год их число выросло почти в 3,5 раза», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Предприниматели могут продавать мебель и другие крупногабаритные товары на Wildberries как через распределительные центры компании, так и с собственных складов. В режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах покупателей, после чего осуществляют транспортировку товаров в распределительный центр или доставлять их самостоятельно.

При продаже с собственных складов предпринимателям доступны низкая торговая комиссия на площадке, начинающаяся с 3% в зависимости от категории товаров, и неограниченная «торговая полка» Wildberries.