«Яндекс маркет» поможет купить товары на юрлицо или ИП в более чем 40 регионах России

С помощью «Яндекс маркета» компании и предприниматели в 46 регионах страны теперь могут заказывать товары на юрлицо или ИП. Для этого маркетплейс расширил зону действия своего сервиса «Маркет для бизнеса», который до сих пор работал только в Москве и области. Теперь ещё больше представителей бизнеса могут заказать всё нужное из десятков тысяч товаров на сервисе и получить покупку во многих регионах уже на следующий день после оплаты.

«Маркет для бизнеса» начал работать в разных регионах России — от Ленинградской до Тюменской области. Он пригодится бизнесу любого размера и направления — например, магазинам, кофейням, салонам красоты. Сервис продаёт товары самых разных категорий — от расходников для офиса до бытовой техники и стройматериалов.

Пользоваться сервисом так же просто, как обычным «Маркетом»: покупатель кладёт товары в корзину, оформляет заказ, указывает адрес для доставки и получателя. Оплатить покупку можно онлайн с помощью расчётного счёта.

С «Маркетом для бизнеса» не нужно тратить время на отправку платёжек и других документов. Счёт на оплату и закрывающие документы создаются автоматически при оформлении заказа и отправляются в электронном виде. После покупки на сервисе можно получить вычет до 20% НДС.