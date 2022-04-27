«Одноклассники» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев

«Одноклассники» предложат пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. Запуск стал очередным шагом в создании комфортной и безопасной среды для общения внутри социальной сети. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Одноклассники» уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы обнаружения нежелательного контента. Технология собственной разработки «Одноклассников» на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям. Теперь, если пользователь столкнулся с неприемлемыми комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.

Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности». Функция уже работает в приложении «Одноклассники» на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.

Ранее «Одноклассники» запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в «Одноклассниках». При попытке оставить комментарий соцсеть показывает уведомление и ссылку на правила поведения. Кроме того, авторы комментариев могут получить временный «отдых» от дискуссий, если на их высказывания поступает много жалоб и система определила их как токсичные и агрессивные.