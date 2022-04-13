В Москве подготовили гид по мерам поддержки предпринимателей в условиях санкций

В столице разработали новый сборник «Алгоритмы для бизнеса». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Документ содержит информацию о принятых федеральных и московских мерах поддержки в условиях санкционных ограничений, а также рекомендации для предпринимателей о том, как действовать в той или иной ситуации.

«Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. В новом сборнике есть информация о действующих субсидиях, грантах, льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений», — сказала Наталья Сергунина. Справочник подготовил городской штаб по защите бизнеса в сотрудничестве с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Посмотреть и скачать его можно на странице горячей линии для бизнеса.

В 2020 г. был подготовлен похожий сборник, объединивший рекомендации в условиях пандемии COVID-19. С момента запуска проекта предприниматели обратились к нему более 20 тыс. раз, а Агентство стратегических инициатив включило его в число лучших региональных практик по версии сервиса «Смартека».