«Сбер» от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России

С 1 марта 2022 г. «Сбер» начал выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами «Сбера». Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Также на сайте размещен актуальный список подразделений банка, оказывающих подобную услугу. Этот список постоянно расширяется.

«Сбербанк определен доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами “Сбера” или нет. Такая подпись подойдет для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью», – сказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов России, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.