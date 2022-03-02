«Вконтакте» фиксирует резкий всплеск аудитории и просмотра контента

Социальная сеть «Вконтакте» за последнюю неделю зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Подобный рост наблюдается каждый день — к примеру, на неделе с 21 по 27 февраля 2022 г. средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте».

Сообщества «Вконтакте» и лента публикаций все чаще становятся источником актуальной информации для интернет-пользователей. За последнюю неделю просмотры ленты новостей в социальной сети выросли на 5% — люди стали чаще смотреть контент и читать больше материалов. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео.

Ранее «Вконтакте» создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня high voltageАктуальное. В ее основе лежит алгоритм high voltage: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам, чтобы читатели оставались в курсе важных событий.

Кроме того, «VK видео» представила офлайн-режим — возможность сохранять ролики для просмотра без интернета «Вконтакте». Контент многомиллионной библиотеки «VK видео» можно смотреть без доступа к интернету, сохраняя его в офлайн-режиме. Новая функция доступна в мобильном приложении «Вконтакте». С офлайн-режимом пользователи «VK видео» могут смотреть контент, где бы они ни находились: например, в поезде или на даче.