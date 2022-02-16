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Минцифры выступило против ввода налога на международные игровые платформы

Минцифры России объявило о том, что финансирование фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Подготовка предложений по созданию фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю, предусмотрена вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли. Ожидаемый эффект – повышение привлекательности инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и развитие сегмента разработки видеоигр.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», – отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

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