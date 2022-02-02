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Удаленка полезнее для желудка

Большинство удаленных сотрудников обедает дома, при этом они питаются правильно чаще тех, кто ходит на работу. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающее на территории работодателя и дистанционно, из всех округов страны.

Сотрудники, которые ходят на работу, чаще всего приносят еду из дома — так поступают 57% опрошенных. В буфете своей организации питаются 18% опрошенных, еще 11% ходят на обед в городские столовые, кафе или рестораны. Добраться домой, чтобы пообедать, за время перерыва успевают 4% россиян, а 2% опрошенных заказывают доставку еды в офис. Другие варианты организации питания назвали 4% россиян: «Покупаю булочку к чаю в супермаркете», «Ем на бегу»; «Практикую интервальное голодание».

Приносить на работу ланчбокс с блюдами домашней кухни больше свойственно женщинам (66% против 51% среди мужчин), а питаться в городских кафе и дома — мужчинам. За год, минувший с момента аналогичного исследования SuperJob, ситуация практически не изменилась.

Среди удаленных сотрудников большинство обедает дома (75%), особенно часто так поступают женщины (80% против 71% среди мужчин). Каждый девятый дистанционный сотрудник (11%) в обеденный перерыв выходит перекусить в городское кафе или ресторан — это больше характерно для мужчин (15% против 7% среди женщин). Сервисами доставки пользуются 3% опрошенных.

В том, что обед и перекусы в рабочее время однозначно соответствуют принципам здорового питания, убеждены 13% сотрудников, которые трудятся на территории работодателя, и 15% тех, кто работает удаленно. О том, что их рацион скорее здоровый, чем нездоровый, сообщили 33% «очных» и 45% дистанционных работников. На полное несоответствие обеда и перекусов принципам правильного питания чаще сетуют те, кто ходит на работу (18% против 11% удаленных сотрудников). Тех, кто считает свою еду скорее нездоровой, тоже больше среди работающих на территории работодателя (36% против 29% удаленных сотрудников).

Среди дистанционных работников о соблюдении принципов правильного питания чаще сообщают женщины (в целом 68%). Среди тех, кто ходит на работу, гендерные различия этом вопросе практически отсутствуют: большинство признается, что не соблюдает правила здорового питания в той или иной степени.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 358

Время проведения: 26—31 января 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее на территории работодателя и имеющее обеденный перерыв

Размер выборки: 1600 респондентов

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