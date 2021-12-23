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«Яндекс» запускает семейную оплату своих сервисов

В сервисах «Яндекса» теперь можно расплачиваться семейной картой. Нужно только добавить банковскую карту в «Яндекс ID» или выбрать одну из уже привязанных, создать семейный аккаунт, добавить участников и настроить лимит — в рублях или другой валюте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Супругам, например, будет удобно оплачивать поездки на такси или доставку еды из «Лавки», а пожилым родителям — пользоваться семейной картой, чтобы делать покупки на «Маркете». А в преддверии Нового года у близких людей будет возможность самостоятельно выбрать подарки и оплатить их онлайн в сервисах «Яндекса».

Владелец семейного аккаунта может установить разные лимиты по карте — дневной, недельный или месячный для каждого члена семьи. С помощью пуш-уведомлений и в личном кабинете «Яндекс ID» владелец аккаунта будет регулировать лимит, настраивать его, отслеживать траты и проверять историю операций по семейной карте.

Пока участники семейного аккаунта могут пользоваться семейной картой в таких сервисах «Яндекса», как «Маркет», «Еда», «Такси», «Лавка», «Кинопоиск», «Драйв», «Путешествия», «Игры» и «Доставка» — список сервисов может настроить владелец карты. Сейчас семейный аккаунт состоит из четырех человек, в дальнейшем количество участников планируется увеличить. Оплачивать покупки можно как деньгами с банковской карты, так и баллами «Плюса». Участники обязательно должны иметь подтвержденный номер телефона в аккаунте «Яндекс ID» — так они смогут получать уведомления о своих покупках и просить увеличить лимит по карте.

Сейчас семейная оплата уже доступна части пользователей «Яндекса» и в ближайшее время появится у остальных.

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