На оборонном предприятии Москвы протестируют новый комплекс для энергосбережения

Испытания проводятся на базе научно-производственного предприятия «Темп» им. Ф.Короткова, входящего в оборонно-промышленный комплекс России. Организация занимается разработкой автоматического управления и топливопитания газотурбинных двигателей.

«Сегодня в программе участвуют более 140 городских и коммерческих площадок для пилотных испытаний инноваций. В их число входят в том числе крупные промышленные предприятия, работающие в стратегически важных отраслях. К этому моменту уже проведено более 120 тестирований технологических решений в медицине, спорте, образовании, информационных технологиях, благоустройстве, защите окружающей среды и других областях. Еще 40 проектов сейчас находятся в стадии апробирования», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В Москве стартовало тестирование нового комплекса для энергосбережения на оборонном предприятии

Адаптивный комплекс энергосбережения будет тестироваться в течение месяца. Он состоит из блока управления и дополнительных модулей-стабилизаторов, которые помогают разгрузить энергосеть. Устройство не интегрируется напрямую в сеть предприятия, а подключается параллельно и, следовательно, не может нарушить ее работу. Его модульная конструкция позволят рационально использовать пространство в трансформаторных подстанциях.

Планируется, что за испытательный период АКЭС повысит качество электроэнергии, разгрузит сеть предприятия на 35%, что позволит сократить расходы на электроэнергию от 10% до 25%.

«НПП «Темп» им. Ф.Короткова», являясь одним из ведущих инновационных промышленных предприятий столицы, заинтересовано в оценке перспективных технологических решений в условиях собственного производства. Положительные результаты тестирования позволят не только улучшить собственные рабочие процессы, но и дать ценные рекомендации как разработчику, так и другим участникам инновационной инфраструктуры города Москвы», — отметил генеральный директор НПП «Темп» им. Ф.Короткова Денис Иванов.

По результатам пилотного тестирования будет дано экспертное заключение и рекомендации по использованию АКЭС на промышленных предприятиях столицы.

Городская программа тестирования инновационных решений была запущена в Москве в мае 2020 года. Ее цель — помочь стартапам испытать продукты и сервисы в реальных условиях. Проект позволяет разработчикам получить обратную связь от пользователей и на ее основе доработать решение. Реализует программу Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Агентство инноваций Москвы объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.