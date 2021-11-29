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Клиенты ВТБ могут получить справки в интернет-банке для бизнеса

ВТБ запустил сервис по оформлению справок для клиентов среднего и малого бизнеса в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. Пользователи смогут получить документы полностью онлайн за несколько секунд.

Сервис упрощает доступ предпринимателей к информации по своим расчетным счетам. Теперь заказать и скачать готовую справку можно в несколько кликов без посещения отделения банка. На сегодняшний день клиенты могут оформить в интернет-банке справки об открытых в ВТБ счетах, а также оборотах и остатках за необходимый период.

«Цифровая доступность 100% продуктов и сервисов для предпринимателей стала одной из наших стратегических задач. Мы продолжаем развивать интернет-банк для бизнеса и запускаем в нем новые удобные решения для повседневной работы предпринимателей. Уже сейчас мы перевели в онлайн-режим предоставление наиболее востребованных справок, а в ближайшее время в интернет-банке полностью дистанционно можно будет оформить и другие виды документов», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

В интернет-банке ВТБ Бизнес предпринимателям доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них расчеты, оформление депозитов, кредитов, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, виртуальные бизнес-карты, эквайринг и многое другое.

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