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Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое

Компания «Ростелеком» стала лидером в рейтинге крупнейших российских IaaS -провайдеров по версии аналитического агентства CNews Analytics. Итоги исследования включают в себя оценку выручки от услуг IaaS за 2020 г., ее динамику, а также долю в совокупной выручке компаний.

Направление облачных сервисов «Ростелекома» сконцентрировано в группе компаний «Ростелеком-ЦОД», в состав которой в начале 2020 г. вошел облачный провайдер «ДатаЛайн». По результатам 2020 г. «Ростелеком» поднялся на первую строчку в рейтинге, показав рост IaaS-направления в 131%.

«Наша компания активно поддерживала растущий спрос на облачные вычислительные ресурсы в 2020 г. Бизнесу в один момент потребовалось значительно нарастить мощности для перехода в онлайн, и мы ему в этом помогли. Я думаю, что IaaS-направление также покажет высокие результаты в 2021 г. и составит значительную долю от выручки нашей компании. Мы также ожидаем, что в следующем году сегмент продолжит уверенно расти», — сказал генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Аналитики CNews Analytics отмечают, что текущий объем российского рынка IaaS превысил 40 млрд руб. Эксперты «Ростелеком» ожидают высоких темпов роста направления на уровне ~20% в год. Тенденция сохранится за счет выхода на рынок новых игроков, миграции в облака пользователей on-prem решений и роста потребления облачных сервисов.

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