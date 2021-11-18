За введение запрета на звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время чаще выступают те, кто трудится на удаленке

С недавних пор португальским работодателям законодательно запрещено звонить и писать сотрудникам после окончания рабочего дня. О введении подобного закона в России работники с опытом удаленки мечтают на треть чаще тех, кто трудится на территории компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1000 россиян, которым приходилось работать дистанционно во время пандемии, и столько же тех, у кого нет опыта работы на удаленке.

Парламент Португалии принял поправки к закону об удаленной работе: теперь работодателям нельзя беспокоить сотрудников в нерабочее время, а за неисполнение закона предполагаются штрафы. Большинство россиян, имеющих опыт удаленной работы во время пандемии коронавируса, считают, что подобные нормы необходимо ввести и в России (58%). По их мнению, работодатели должны уважать личное время специалиста, независимо от того, работает он в офисе или дома: «На прежней работе начальница писала мне сообщения даже после полуночи — ставила задачи на завтра». Каждый пятый удаленный сотрудник (19%), напротив, не считает необходимым введение подобного закона: «Вопрос зарплаты. За определенную сумму готов быть на связи круглосуточно».

Те, кому пока не довелось испытать на себе все прелести удаленки, заметно реже выражают готовность следовать португальскому опыту. Одобрить закон, который запрещает работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время, готовы только 43% из них. По мнению 36% подобные законы к России не применимы: «Такой запрет бесполезен, так как его все равно не будут соблюдать».

Среди работников с опытом удаленки женщины заметно чаще мужчин поддерживают идею о запрете на звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время (61% против 55%). Среди тех, кто и во время пандемии трудится на территории работодателя, сторонников подобных мер среди мужчин и женщин поровну (по 43%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Время проведения: 10-15 ноября 2021 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2000 респондентов.