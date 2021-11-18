Разделы

Бизнес Кадры
|

За введение запрета на звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время чаще выступают те, кто трудится на удаленке

С недавних пор португальским работодателям законодательно запрещено звонить и писать сотрудникам после окончания рабочего дня. О введении подобного закона в России работники с опытом удаленки мечтают на треть чаще тех, кто трудится на территории компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1000 россиян, которым приходилось работать дистанционно во время пандемии, и столько же тех, у кого нет опыта работы на удаленке.

Парламент Португалии принял поправки к закону об удаленной работе: теперь работодателям нельзя беспокоить сотрудников в нерабочее время, а за неисполнение закона предполагаются штрафы. Большинство россиян, имеющих опыт удаленной работы во время пандемии коронавируса, считают, что подобные нормы необходимо ввести и в России (58%). По их мнению, работодатели должны уважать личное время специалиста, независимо от того, работает он в офисе или дома: «На прежней работе начальница писала мне сообщения даже после полуночи — ставила задачи на завтра». Каждый пятый удаленный сотрудник (19%), напротив, не считает необходимым введение подобного закона: «Вопрос зарплаты. За определенную сумму готов быть на связи круглосуточно».

Те, кому пока не довелось испытать на себе все прелести удаленки, заметно реже выражают готовность следовать португальскому опыту. Одобрить закон, который запрещает работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время, готовы только 43% из них. По мнению 36% подобные законы к России не применимы: «Такой запрет бесполезен, так как его все равно не будут соблюдать».

Среди работников с опытом удаленки женщины заметно чаще мужчин поддерживают идею о запрете на звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время (61% против 55%). Среди тех, кто и во время пандемии трудится на территории работодателя, сторонников подобных мер среди мужчин и женщин поровну (по 43%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Время проведения: 10-15 ноября 2021 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главой НИИ «Восход» готовят ИТ-министра Подмосковья, а в министры прочат директора «Восхода»

Пандемия породила бум ИТ-вакансий. Большая их часть достается женщинам

Хакеры втемную используют российских программистов для атак на бизнес

Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно

Из крупнейшего китайского производителя чипов сбежали четверо топ-менеджеров. Они испугались американских санкций

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021