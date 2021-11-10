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«Транстелеком» подключил к интернету все запланированные госконтрактом социально значимые объекты в Курской области

Компания «Транстелеком» успешно завершила все подключения социально значимых объектов Курской области к Сети передачи данных. В 2021 г. доступом в интернет оснащены 714 объектов, среди которых: 224 образовательных учреждения, 271 учреждение культуры, 145 фельдшерско-акушерских пункта и другие социальные организации.

«Все работы, запланированные ранее в ходе исполнения государственного контракта, сделаны в полном объеме и с опережением сроков», – отметил советник генерального директора АО «Компания Транстелеком» Марат Татевосов.

Ранее в 2019 г. «Транстелеком» одержал победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, на оказание услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых учреждений. Среди них школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие организации, образующие социальную инфраструктуру. В соответствии с условиями государственного контракта, «Транстелеком» обеспечил доступом в интернет 1604 объекта в Курской области, а общая стоимость контракта составляет более 1,3 млрд руб.

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