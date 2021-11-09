Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах

Российский онлайн-ритейлер Wildberries объявил о запуске сервиса бронирования алкогольных напитков. Покупатели интернет-площадки смогут заранее ознакомиться ассортиментом товаров, а затем оплатить и забрать товары в удобном специализированном розничном магазине

В ноябре 2021 г. Wildberries реализовал возможность бронирования алкогольной продукции на сайте интернет-магазина, в ближайшее время эта категория появится и в мобильном приложении. На первом этапе сервис стал доступен жителям Москвы, получить товары можно в сети «Алкомаркет». В дальнейшем география работы сервиса будет расширяться за счет присоединения новых партнеров – специализированных розничных магазинов.

В настоящий момент на Wildberries доступны к бронированию около 900 наименований алкогольной продукции: от бразильской кашасы и японского сяке до различных сортов вина, виски, рома и многое другое. Ознакомиться с полным ассортиментом можно онлайн, а забрать товары – самостоятельно в розничных алкогольных магазинах уже через час после оформления. Срок действия брони – 3 дня. Минимальная сумма отсутствует, а оплата происходит в винотеке при получении товара.

«Мы ожидаем, что новая услуга бронирования алкогольной продукции будет пользоваться высокой популярностью у наших покупателей. Благодаря развитию интернет-торговли люди все чаще приобретают привычные товары онлайн: все необходимое можно выбрать онлайн, а забрать покупку – в удобное время по дороге домой, в гости или на вечеринку. Wildberries планирует расширять сотрудничество с продавцами и производителями алкогольной продукции. Как крупнейшая онлайн-платформа, мы предложим предпринимателям свою самую большую базу лояльных покупателей, а также низкую торговую комиссию», – отметили в пресс-службе Wildberries.