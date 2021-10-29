«Сбер» представил продукт для исследований покупателей аптек

«Сбераналитика», компания экосистемы «Сбера», представила «Фарм монитор», продукт на основе больших данных для исследований покупателей лекарственных средств, БАДов и прочего аптечного ассортимента. Он позволяет составить портрет покупателя препарата и его аналогов, посмотреть направления притока и оттока аудитории между препаратами и узнать топ совместных покупок с исследуемым брендом или товарной позиции (SKU). Параметры сегментации могут быть как традиционными (пол, возраст, уровень доходов или расходов), так и сформированы конкретно под рынок. Например, можно выделить категорию покупателей с детьми, автовладельцев, любителей кофе или фастфуда, а также людей, ведущих активный образ жизни. В возможности продукта также входит аналитика по числу уникальных покупателей, частоте покупок и среднему чеку.

Так, благодаря «Фарм монитору» «Сбераналитика» по итогам первого полугодия выявила тренды на аптечном рынке.

Отмечается, что объёмы продаж аптечного ассортимента практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.: 629 млрд руб. за январь-июнь 2021 г. против 631 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом аптечному рынку удалось закрепить результаты первого полугодия 2020 г., когда спрос был сильным на фоне первой волны COVID.

Локомотив роста продаж аптек — старшее поколение 65+. Покупки в аптеках этой возрастной группы увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли траты младшей аудитории (до 25 лет) — на 6%, однако их вклад в рост рынка незначителен ввиду небольшой доли этой возрастной группы в общем объёме потребления аптечного ассортимента. Лидером среди возрастных групп, которые, напротив, существенно сократила покупки, — покупатели 25‒34 лет. Они сократили покупки на 6% относительно своего потребления за первое полугодие 2020 г. Остальные сегменты демонстрируют умеренные темпы падения.

С точки зрения сегментов по уровню потребительских расходов рост наблюдается среди покупателей со средним уровнем достатка. Среди наиболее состоятельных покупателей, напротив, наблюдается спад активности.

Станислав Карташов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360», сказал: «Мы считаем важным предлагать нашим клиентам самые актуальные сервисы, которые помогут им развивать свой бизнес с максимальной экономией времени и средств. Исследования фармацевтического рынка от «Сбераналитики» помогут компаниям, работающим в этом сегменте, лучше понять потребности аудитории и современные тренды и, в зависимости от них, корректировать свои сегодняшние действия и планы на будущее, выстраивая наиболее оптимальную модель развития».

Подробный перечень исследуемых параметров можно увидеть в демоотчёте на странице продукта на платформе «Сбераналитика». Аналитика строится за счёт анализа большого массива обезличенных данных на основе фактического финансового поведения покупателей лекарственных средств.