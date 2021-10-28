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Полмиллиона абонентов вернулись в билайн

Такие данные содержатся в свежем финансовом отчете ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) — за III квартал 2021 года база клиентов мобильных услуг оператора выросла более, чем на 500 тысяч абонентов.

Наибольший рост был среди пользователей 4G сетей — их количество с июля по сентябрь 2021 года выросло на 1,2 млн (учитываются как новые абоненты, так и текущие клиенты билайна, которые стали пользоваться четвертым поколением связи). В результате база пользователей сетей 4G достигла 25,4 млн абонентов, по сравнению с III кварталом 2020 года прирост составил 16,9 %. За это же время количество новых базовых станций 4G у билайна выросло на 15,5 %. Эти усилия помогли расширить покрытие сетей четвертого поколения, которое к концу третьего квартала достигло 89 %.

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Показатель ARPU по сравнению с результатами прошлого года у билайна вырос на 3,1 % — до 361 рубля

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) по сравнению с результатами прошлого года у билайна вырос на 3,1 % — до 361 рубля. Выходит, что в среднем ежемесячное использование скоростного мобильного интернета и голосовой передачи данных высокого качества для более, чем 50 млн россиян (а именно столько абонентов у билайна в сумме) стоит, как чашка кофе.

Напомним, что еще в прошлом 2020 году билайн, согласно финансовым отчетам, терял клиентов. Стабилизировать абонентскую базу команде оператора удалось во втором полугодии 2020, а положительная динамика была зафиксирована уже в I квартале этого года. Возвращение еще 500 тысяч абонентов было обусловлено рядом инициатив, включая ускорившиеся строительство и модернизацию сети, запуск новых тарифов и услуг, релевантных текущим потребностям клиентов, а также продолжившуюся чистку токсичных сервисов контент-провайдеров (вроде гороскопов и прогнозов погоды).

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