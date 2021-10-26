«Яндекс» откроет офис разработки во Владивостоке

«Яндекс» откроет новый офис разработки. Он будет находиться во Владивостоке и начнёт работу в 2022 г.

«Яндекс» делают не только в столице. Например, «Авиабилеты» и «Афишу» полностью разрабатывают в Екатеринбурге, а часть команды «Браузера» базируется в Новосибирске. Владивосток — крупный научный центр, здесь много вузов, которые готовят хороших специалистов. Мы давно сотрудничаем с ДВФУ, и в его учебном расписании есть курсы, созданные в «Яндексе», — сказала Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России.

Сейчас «Яндекс» ведёт переговоры об аренде с площадками. Компания рассматривает бизнес-центры, где есть возможность арендовать помещения общей площадью от 1,5 тыс. квадратных метров.

В новом офисе запланировано более 150 рабочих мест. Кроме разработчиков, в нём разместятся сотрудники коммерческого офиса «Яндекса» во Владивостоке. Сейчас они работают в бизнес-центре «Фреш плаза».