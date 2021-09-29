«Яндекс 360» будет доставлять рассылки только с разрешения пользователя

В «Яндекс.почте» теперь можно включить подтверждение рассылок. С этого момента ни одна из них не попадет без подтверждения во «Входящие». У пользователей будет по-настоящему чистая почта, где нет ничего лишнего. Новая возможность доступна по подписке на «Яндекс 360».

По данным «Яндекса», каждый день люди удаляют, отправляют в спам и отмечают прочитанными (даже не открыв) 60 млн писем. На разбор рассылок уходит четверть времени работы с почтой. Теперь пользователям не нужно тратить на это свое время — достаточно включить подтверждение рассылок. Когда придет несколько новых, «Почта» предложит их подтвердить. А если человек не согласится, она не будет их доставлять. При этом «Почта» пришлет билет на поезд или в кино — она умеет отличать рассылки от личных сообщений.

«Мы видим на приборах, что ситуация с рассылками ухудшается. Рассылок становится все больше, но открывают их все реже. Важные письма теряются в потоке ненужных сообщений, а компании не могут достучаться до клиентов. Поэтому мы сделали так, чтобы человек сам управлял ситуацией и не получал рассылки, которые он не подтвердил», — сказал руководитель продукта «Яндекс 360» Владимир Русинов.

Конечно, интересы людей меняются. Вчера человек читал рассылки про дизайн, а сегодня — про спортивное питание. Найти и подключить рассылки, которые не были подтверждены, можно в настройках почты — в «Управлении рассылками». Там же легко отключить рассылки, которые стали не нужны.

Подтверждение рассылок включается в веб-версии «Почты». Помимо «Почты», в «Яндекс 360» — набор сервисов для решения рабочих задач — входят «Телемост», «Диск», «Документы», «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки».