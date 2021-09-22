«Контур.реестро» поможет выпускать электронные закладные

Сервис «Контур.реестро» поможет сформировать, подписать и отправить электронную закладную в Росреестр. Это позволит пользователям упростить и ускорить оформление документа, а также избежать визитов в МФЦ.

Достаточно заполнить данные о закладной в специальной форме и сервис автоматически сформирует документ в формате .xml. Сначала сервис отправляет закладную на техническую проверку. Если ошибок не будет, документ можно отправить в Росреестр. Ведомство примет закладную, передаст данные в депозитарий учета и отправит документ в депозитарий хранения.

Воспользоваться новой возможностью смогут банки и микрофинансовые организации — только они оформляют закладные при выдаче ипотеки или кредитов под залог недвижимости.

Однако она также будет полезна агентствам недвижимости и застройщикам. Раньше при оформлении ипотечных сделок онлайн их клиентам все равно приходилось идти в в МФЦ — чтобы передать на регистрацию бумажную закладную. Теперь риелтор или застройщик могут предложить банку присоединиться к сделке и выпустить закладную в «Реестро».

«Возможность оформлять электронные закладные появилась еще в 2018 г. Однако банки не спешили ей воспользоваться. Все дело в сложности новой технологии: отправить документ в Росреестр можно только в машиночитаемом формате. “Контур.реестро” формирует документ в нужном формате автоматически. Мы надеемся, что сервис поможет банкам автоматизировать выдачу ипотеки и оформлять сделки с недвижимостью быстрее и проще. Перевод закладных в электронный вид — еще один шаг к цифровизации рынка недвижимости», – сказал Константин Ташлыков, руководитель сервиса «Контур.реестро».