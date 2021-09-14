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SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных

16 сентября 2021 г. в Москве на конференции CNews «Облачные технологии 2021» компания SberCloud выступит в качестве генерального партнера мероприятия. Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами SberCloud Петр Предтеченский расскажет, как публичное облако может помочь в обработке разнородных данных в эпоху, когда облака стали одним из самых быстрорастущих сегментов ИТ-рынка по итогам 2020 г., на примере передовой облачной платформы SberCloud.Advanced, предлагающей госкомпаниям и бизнесу более 50 интегрированных между собой IaaS/PaaS сервисов.

«Раньше вам нужно было собрать ваши данные в одну базу в одном формате и только потом с ними можно было работать. Мы же поговорим о том, что сегодня с помощью облаков вы можете делать неочевидные, но очень эффективные вещи. Используя PaaS-сервисы SberCloud.Advanced, можно сразу использовать и обрабатывать данные из разных источников и в самых разных форматах», – говорит Петр Предтеченский.

В рамках мероприятия эксперты и гости обсудят предпосылки роста спроса на облачные сервисы, насколько изменилась их структура, стоимость, какую роль в этом сыграло увеличение количества удаленных рабочих мест, как повлияло распространение видеоконференцсвязи и другие инструменты совместной работы, а также электронный документооборот. Также спикеры коснутся новых возможностей облаков, которые появились за последнее время, насколько в целом экономически эффективным является переход в облако и какие компании сегодня конкурируют в облачной сфере.

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