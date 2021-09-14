Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы

Microsoft представила новые инструменты Microsoft Teams и Office 365. Среди них — новые интеллектуальные камеры для Teams Rooms, которые используют технологии активного отслеживания выступающих и реагируют на звук в помещении, мимику и жесты, чтобы определять говорящего и приближать его на экране.

Среди дополнительных преимуществ интеллектуальных камер разработчики называют обновленный режим компаньона в мобильной версии Teams, который облегчает быстрый доступ к чату, а также позволяет присоединиться к конференции, сформировать презентацию PowerPoint, отключить звук в чате, включить или выключить камеры.

Обновлённая опция Working hours позволяет заполнять календарь с учётом особенностей рабочего графика, который смогут видеть другие сотрудники. А Функция Hot desking на дисплеях Microsoft Teams позволяет пользователям находить и резервировать гибкие рабочие места в офисе.

Новая функция RSVP позволит указывать, будет присутствовать пользователь на встрече лично или онлайн, чтобы организаторы могли лучше подготовиться, забронировав комнату с аппаратурой для видеосвязи или взяв с собой оборудование для громкой связи.

Кроме того, Microsoft анонсировала ряд других новых приложений и опций. Cameo — новое приложение для PowerPoint, которое легко интегрирует ленту с камеры в презентацию, позволяет настраивать отображение пользователя на слайдах и даёт рекомендации по компоновке для оптимального просмотра. Выпуск Cameo ожидается в начале 2022 г.

Опция Speaker coach для Microsoft Teams на базе искусственного интеллекта даёт персональные рекомендации о темпе речи спикера. Также она способна уведомлять говорящего, если тот кого-то прерывает, и напоминает о необходимости проверки связи с аудиторией. Speaker coach для Microsoft Teams станет доступна в начале 2022 г.