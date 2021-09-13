Microsoft предложила традиции для празднования Дня программиста

Microsoft поздравила российских разработчиков с профессиональным праздником с помощью видеоролика (размещен на YouTube), в котором предложила традиции, как его можно было бы отметить. День программиста отмечается в России на 256 день года, в 2021 г. праздник выпал на 13 сентября. Идеей ролика было в позитивном ключе обыграть профессиональный юмор и специфику работы программистов.

«Роль разработчиков в современном мире сложно переоценить. Это главные инноваторы, которые создают цифровые продукты и сервисы, меняя жизни миллионов людей к лучшему. Поддержка разработчиков – один из ключевых приоритетов для Microsoft. И мы намерены вкладывать еще больше усилий в развитие локального ИТ-сообщества и реализацию инициатив в этой области в России», – отметил Денис Сереченко, директор по технологической политике Microsoft в России.