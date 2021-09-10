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Гиганты IT-индустрии переводят тестирование на рельсы TestOps

В течение последних месяцев, лидеры международной IT-индустрии, такие как Microsoft и Uber, начали обращать пристальное внимание на обеспечение непрерывного тестирования.

Uber в своем блоге делится деталями реализации внутренних инструментов, направленных на экономию времени доставки и развертывания ПО за счет автоматизации и временных затрат на тестирование.

Microsoft уже пришли к понятию TestOps и делятся своим пониманием концепции на западном рынке. Microsoft делают упор на автоматизацию, контроль, прозрачность и практическую пользу и исайты, получаемые от работы команд, задействованных в управлении качеством ПО.

Следует отметить, что TestOps, как и DevOps, является не инструментом или готовым рецептом, а скорее подходом к организации тестирования и методологией обеспечения быстрого, масштабируемого и прозрачного качества.

В России термин TestOps сейчас активно обсуждается на профессиональных мероприятиях в кругах специалистов по тестированию и управлению качеством. Больше всего о практических примерах внедрения и инструментах TestOps рассказывает команда IT-стартапа Qameta Software. В рамках работ по поддержке нового подхода, команда стартара совместно с порталом CNews организовала специальный проект TestOps: Тестирование будущего.

Qameta Software является разработчиком инструментов для тестирования ПО. В портфолио компании есть как решения с открытым исходным кодом (Allure Report, система построения отчетов для автоматизированого тестирования), так и корпоративный продукт, предназначенный для крупных бизнесов, прошедших процесс цифровой трансформации (Allure TestOps, система управления тестированием в DevOps окружении). Разработчики компании занимаются созданием инструментария для инженеров более 8 лет.

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