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Казанцы смогут отслеживать движение общественного транспорта через новое мобильное приложение от «Датапакс»

«Датапакс» объявила о запуске мобильного приложения для пользователей транспортной системы города Казань. Мобильное приложение «Казань Транспорт» позволяет отслеживать на карте все виды общественного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи). Оно доступно для скачивания в Google Play и App Store. В городе действует программа развития транспортной инфраструктуры Казани до 2040 года, направленная на улучшение качества и эффективности транспортного обслуживания населения.

Приложение «Казань Транспорт» предлагает пользователю данные о расписании маршрутов общественного транспорта, информацию о местоположении и движении транспортных средств на карте города, прогноз прибытия транспорта на остановку. Данные в приложение передаются напрямую из единой диспетчерской службы, которая использует решения группы компаний Транснавигация.

По словам представителей «Датапакс», планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам экономить не менее 10% времени в пути. Разработчики планируют дополнять приложение новыми сервисами на основе обратной связи от пользователей.

Владимир Бахур

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