«Рексофт» запустила новый курс «Основы проектирования интеграционного взаимодействия корпоративных систем»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о расширении линейку внутренних обучающих программ для сотрудников. В компании внедрен новый внутренний курс «Основы проектирования интеграционного взаимодействия корпоративных систем».

В рамках курса слушатели узнают о различных способах интеграционного взаимодействия корпоративных систем и вариантах его построения. Познакомятся с шаблонами интеграции корпоративных систем, основными форматами и протоколами, а также некоторыми видами систем, обеспечивающими интеграционное взаимодействие. Рассмотрят основные шаги проектирования интеграционного взаимодействия, в том числе принципы формирования интеграционной единицы, порядок и способы ее обработки (в рамках процесса и бизнес логики). Подача материала построена на сочетании теории и практики. В рамках курса кроме теории студентам будут представлены реальные примеры из практики проектирования интеграционного взаимодействия ERP- и WMS-систем и проектирование концепта REST-сервиса. Также слушатели выполнят практическое задание по проектированию интеграционного взаимодействия в рамках одного из бизнес-процессов торговой компании.

В первую очередь курс адресован бизнес- и системным аналитикам, а также специалистам поддержки корпоративных информационных систем. Материал будет полезен тестировщикам и разработчикам ПО для расширения знаний об этапах проектирования интеграционного взаимодействия систем, и всего комплекса работ до технической реализации.

«В течение курса мы будем обсуждать не просто описание абстрактного интеграционного потока, а будем рассматривать конкретные шаги и нюансы проектирования интеграционного взаимодействия как составной части достижения бизнес целей заказчика. Аналитик, готовящий подобное взаимодействие, выступает как специалист, который понимает суть не только этапа интеграции, но и всего end-to-end бизнес-процесса, в рамках которого оно осуществляется», – сказал автор курса Кирилл Капустин, ведущий системный аналитик компании «Рексофт».

«Когда важные компетенции есть внутри «Рексофт», мы традиционно запускаем курсы, созданные силами своих сотрудников. Во-первых, обучение идет уже с учетом всех наших наработок, процессов и регламентов. Во-вторых, эксперту, который пишет и читает курс «Рексофт» платит гонорар, что мотивирует наших сотрудников делиться своими знаниями. В-третьих, на таких занятиях бывает более свободная, творческая атмосфера, что способствует лучшему усваиванию сложного материала», – отметил Николай Сокорнов, директор департамента разработки ПО компании «Рексофт».