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МТС объявила рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2021 года

Совет директоров МТС рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 г.

Совет директоров 29 июля 2021 г. принял следующие решения: назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2021 г. в форме заочного голосования; определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров — 27 августа 2021 г.; рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 г. размере 21,08 млрд руб. или 10,55 руб. на одну обыкновенную именную акцию МТС (21,10 руб. на одну АДР); рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 октября 2021 г.

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