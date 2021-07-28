В Москве запущен новый туристический портал

В столице запустили сервис Discovermoscow.com, который объединил в себе медиаплатформу #Москвастобой и официальный туристический портал Discover.moscow. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, новый интернет-ресурс будет полезен как москвичам, так и иностранцам. Вся информация на портале доступна на трех языках — русском, английском и китайском.

«Интеграция двух туристических сервисов в один сократит время поиска интересующей информации. На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы», — рассказала Наталья Сергунина.

Портал Discovermoscow.com состоит из нескольких разделов. В «Лучшем» представлены подборки и рекомендации мест и событий, которые москвичи ищут чаще всего: самые яркие спектакли, выставки, необычные места для прогулок, оригинальные пешие и велосипедные маршруты.

Во вкладке «Новости» публикуется актуальная информация из жизни города. Зайдя в «Гид #Москвастобой», пользователь найдет интересные онлайн-программы, в частности, там будут размещаться видеоэкскурсии по столичным паркам и аудиоподкасты с фактами о Москве.

Раздел «Памятка туриста» говорит сам за себя. Иностранцы, к примеру, могут узнать об оформлении российской визы и посмотреть, как добраться до аэропортов. Там доступна информация, которая поможет гостям быстро сориентироваться в Москве: все об общественном транспорте и способах оплаты проезда, разъяснения, как пользоваться каршерингом, арендовать самокат и многое другое.