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M1Cloud запустил облачный VDI для геораспределенного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет VDI-решение для географически распределенного бизнеса на базе Vmware Horizon с возможностью разворачивать рабочие станции в течение нескольких минут, при этом обеспечивается высокий уровень безопасности данных и безопасность доступа через шифрованную сессию. VDI-решение от M1Cloud имеет полностью отказоустойчивую и масштабируемую архитектуру, упрощает администрирование типовых рабочих мест, когда бизнес не локализован в одном месте и когда требуется централизовано быстро управлять и преднастраивать программное окружение, доставлять приложения одновременно для нескольких сотен сотрудников.

Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group), сказал: «В этом году по-прежнему актуальны сервисы VDI, особенно для географически распределенных компаний и для компаний, чьи сотрудники работают удаленно. Облачный VDI – это полностью готовый и протестированный сервис от M1Cloud с гарантированным SLA и с возможностью ежемесячной подписки без затрат на полную стоимость для развертывания VDI на собственной инфраструктуре».

Сервис-провайдер M1Cloud гибко кастомизирует VDI-решения под задачи бизнеса, например, под разные группы пользователей можно создать несколько пулов рабочих столов с различным окружением ПО, конфигурацией ресурсов и архитектурой решения.

VDI от M1Cloud позволяет использовать мощное и надежное серверное оборудование в виде рабочих столов, которое доступно из любой точки мира с любого типа устройства.

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