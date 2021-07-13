В Syssoft назначен генеральный директор

Илья Пантелеев назначен генеральным директором компании Syssoft, центра экспертизы в области программного обеспечения.

Основатель Syssoft Максим Тикуркин займет должность президента компании, сосредоточившись на создании и развитии долгосрочной бизнес-стратегии, а также крупных проектах и развитии отношений с ключевыми клиентами и вендорами.

Помимо операционного управления компанией, задачей Ильи Пантелеева станет поддержка роста Syssoft, который сейчас опережает темпы рынка: выручка компании увеличивается в среднем на 30% каждый год. Также генеральный директор сконцентрируется на развитии взаимоотношений с вендорами и усилении направления сервиса компании.

«Одной из целей Ильи будет развитие команды, необходимой для нашего ускоренного роста. Уверен, что новое назначение усилит сервисную составляющую нашего бизнеса: накопленная за годы работы экспертиза поможет Илье комплексно взглянуть на задачу и найти самые эффективные пути ее решения», — сказал Максим Тикуркин, президент компании Syssoft.

Илья Пантелеев долгое время работал генеральным директором компании «Интеркомп» (в настоящее время «Сбер решения»), лидера рынка финансового аутсорсинга России, также работал директором дивизиона IBS, генеральным директором «АНД Проджект» и TOPS Consulting, занимавшихся консалтингом, разработкой и внедрением ИТ-бизнес-решений для крупного и среднего бизнеса

«Я рад присоединиться к профессиональной и динамичной команде Syssoft. Одна из ключевых компетенций, помогающая Syssoft выигрывать в долгосрочной перспективе — постоянное совершенствование клиентского сервиса. Наша цель — не просто сохранять стандарты работы с клиентами существенно выше уровня рынка, но и сделать их лучшими. Кроме того, мы планируем вывести экспертизу по решениям ключевых вендоров на новый уровень, который позволит компании реализовывать самые сложные проекты», — отметил Илья Пантелеев, генеральный директор Syssoft.