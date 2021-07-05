Столичному бизнесу расскажут, как получить многомиллионные субсидии на инжиниринг

Столичные власти примут участие в вебинаре, в рамках которого бизнесу расскажут, как возместить до ₽50 млн, потраченных на создание и модернизацию продуктов. Субсидии на инжиниринг обсудят 8 июля в 16:00, а спикером вебинара станет заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Игорь Демин.

Ежегодно Москва выделяет не менее ₽300 млн в качестве компенсаций расходов производственных компаний на инжиниринг. Субсидия позволяет покрыть до 50% затрат на создание или модернизацию продукта, приобретение оборудование, расширение производства, проведение испытаний. В частности, в число статей расходов, подлежащих компенсации, входят разработка электронных 3D-моделей продуктов, технических проектов, технологической и конструкторской документации. Также государство может возместить затраты на изготовление опытных образцов продукта, разработку программы и методики испытаний, создание прототипов технологического оборудования, а также средства, направленные на покупку, монтаж испытательных стендов и установок, участвующих в производстве нового продукта. Компенсации подлежат расходы, понесенные с 1 января 2019 г.

Субсидии на инжиниринг обсудят 8 июля в 16:00

Иными словами, субсидия предоставляется в части возмещения затрат предприятия на инжиниринговую деятельность, но ее размер ограничен ₽50 млн на одну компанию. На субсидирование могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками Московского инновационного кластера. Также важно подтвердить наличие выручки от реализации товаров, работ, услуг, произведенных или оказанных с использованием результатов инжиниринговой деятельности, полученной в 2019, 2020 и 2021 гг. до дня подачи заявки.

Среди прочего, посетители вебинара узнают, какие компании могут принять участие в программе субсидий; как определить, на какую сумму можно рассчитывать; какие документы необходимы для получения субсидии; сколько времени занимает рассмотрение заявки и получение средств; к кому можно обратиться за индивидуальной консультацией.

Зарегистрироваться на вебинар «Субсидии на инжиниринг» можно по ссылке.

Агентство инноваций Москвы является подведомственной структурой правительства Москвы и уполномочено столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития на организационно-техническое обеспечение процесса предоставления субсидии на инжиниринг. Агентство объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.