Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд»

Компания «ФайберТрейд», разработчик и производитель волоконно-оптических трансиверов (SFP-модулей), и компания Treolan (входит в группу компаний «Ланит»), широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, подписали соглашение о сотрудничестве. С июня 2021 г. партнерам Treolan доступен для заказа весь спектр волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд».

Компания «ФайберТрейд» более 10 лет занимается разработкой и производством волоконно-оптических модулей для сетей связи. Устройства, выполненные во всевозможных форм-факторах, работают на скоростях от 100 Мб/с до 100 Гбит/с и обеспечивают передачу данных по оптическим линиям связи для операторов связи и дата-центров.