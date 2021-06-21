Спасти электростанцию: «Лаборатории Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат

«Лаборатория Касперского» выпустила бизнес-игру Kaspersky Interactive Protection Simulation в формате виртуальной реальности. Игровой тренинг «Лаборатории Касперского» погружает в симулированную среду и помогает лучше понять возможные последствия кибератак.

Для VR-формата эксперты компании выбрали сценарий с электростанцией. Руководители подразделений смогут примерить на себя роль ИБ-специалиста на промышленном предприятии и прочувствовать, как решения в области кибербезопасности влияют на эффективность его работы.

Поскольку перед отделами стоят разные KPI и приоритеты, они не всегда хорошо понимают специфические требования и роль других подразделений компании. Это может приводить к задержкам в одобрении бюджетов или даже сокращению некоторых статей расходов. Например, основными препятствиями к внедрению решений для защиты промышленных сред респонденты опроса «Лаборатории Касперского» назвали невозможность остановить производство (34%), бюрократию, в том числе слишком долгий процесс одобрения (31%) и задержки, связанные с тем, что за принятие решений ответственно слишком большое количество людей (23%).

Все участники игры делятся на несколько команд, которые проходят испытания параллельно. Все они перевоплощаются в сотрудников отдела информационной безопасности электростанции. Надевая VR-очки, игроки попадают в центр управления, где могут видеть членов своей команды в форме графических аватаров и модель предприятия, а из окна — служебные здания и город, который обслуживает электростанция.

Их задача — разработать и привести в действие стратегию по информационной безопасности, которая позволит предприятию бесперебойно функционировать и получать доход, а также реагировать на киберинциденты, происходящие в ходе игры. Для этого участники выбирают карточки с проактивными и реактивными мерами — например, провести аудит информационной безопасности, закупить решения для защиты конечных устройств или выпустить публичное заявление в случае, если что-то идет не так.

Каждое действие команды влияет на доходность предприятия и уровень ее защищенности от киберугроз, а также на развитие сюжетной линии. После каждого хода ведущий показывает результаты команд. Победителем становится та, которая получит максимальный доход в конце игры. Если стратегия была недостаточно проработана, игроки увидят это собственными глазами. Например, незакрытые уязвимости в корпоративной инфраструктуре атакующие смогут использовать, чтобы нанести ущерб оборудованию и обесточить город, или испортить фильтры очистки, что приведет к загрязнению воздуха.

«С началом пандемии мы стали проводить игру Kaspersky Interactive Protection Simulation онлайн. Она пользовалась успехом, но участникам не хватало физических атрибутов, таких как возможность видеть членов команды или игровые карточки. Благодаря VR-формату они могут не только слышать звук взрыва на предприятии, но и подойти к окну и увидеть его. Такой иммерсивный опыт повышает эффективность тренинга», — сказал Денис Баринов, руководитель Kaspersky Academy.

Бизнес-игра Kaspersky Interactive Protection Simulation входит в состав программы повышения осведомленности о киберугрозах Kaspersky Security Awareness, которая сочетает современные обучающие техники с широкой экспертизой компании в области кибербезопасности.