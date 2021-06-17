X-com масштабировала информационную систему Института градостроительства Московской области

X-com выполнила проект развития информационной системы Государственного автономного учреждения Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»). В результате создана функциональная технологическая база для реализации новых проектов учреждения.

В связи с увеличением объемов работ по подготовке документов территориального планирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия, схем транспортного обслуживания, архитектурно-градостроительных концепций и архитектурно-ландшафтных обоснований заказчику потребовалось значительно повысить емкость действующей системы хранения данных.

Выбор подрядчика проекта производился на основании открытого тендера среди российских системных интеграторов и поставщиков программно-аппаратных средств. Наряду с ценовыми характеристиками оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов по информатизации государственных учреждений. Большинством голосов членов конкурсной комиссии победителем была признана компания X-com, представившая наиболее обоснованные условия поставки оборудования и выполнения работ.

В рамках проекта проведено детальное обследование программно-аппаратного комплекса заказчика и проанализированы стоящие перед ним задачи. На основании полученных данных было разработано предложение по масштабированию ИТ-инфраструктуры и составлена техническая спецификация рекомендуемого оборудования. В результате было принято решение о внедрении в систему хранения данных института дополнительного сетевого хранилища Synology Rackstation RS1619xs+.

Данное решение представляет высокомасштабируюемую стоечную NAS-систему форм-фактора 1U, поддерживающую модернизацию памяти и конфигурацию кэша M.2 SSD. Система оптимизирована для современных предприятий, которым требуется гибкое, надежное и эффективное решение для хранения данных. Гибкая система общих папок/квот пользователей обеспечивает комплексное управление квотами во всех учетных записях пользователей и во всех общих папках. Решение интегрировано в инфраструктуру заказчика, выполнены все необходимые пуско-наладочные работы.