Infinidat выпустила СХД Infinibox SSA

Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила о выходе Infinibox SSA. Этот твердотельный массив обеспечивает высочайшую производительность для самых требовательных корпоративных приложений. Infinibox SSA работает на базе проверенных программных алгоритмов глубинного обучения Infinidat и увеличенной кэш-памяти DRAM. Это позволяет получать стабильно высокие результаты по производительности и времени задержек, которые превосходят показатели флеш-массивов (AFA).

«Инновационные разработки в нашем новом твердотельном массиве напрямую ориентированы на требовательные корпоративные приложения, требующие высочайшего уровня производительности со стабильно предсказуемой низкой задержкой для каждой операции ввода-вывода, — сказал Фил Буллингер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Высоко оцененная многими заказчиками система Infinibox заменяет традиционные массивы на флэш-дисках, обеспечивая уникальное и очень привлекательное сочетание производительности, масштабируемости, доступности и стоимости для подавляющего большинства корпоративных рабочих нагрузок. Infinibox SSA расширяет наши возможности, тем самым позволяя удовлетворить самые высокие требования к корпоративным системам хранения данных».

Новый Infinibox SSA является первой 100-процентной твердотельной технологией компании для постоянного хранения. В сочетании с запатентованным Infinidat алгоритмом машинного обучения Neural Cache он выводит производительность Infinibox на новый уровень. Infinibox SSA создан для рабочих нагрузок, требующих сверхнизкое время задержек на постоянной основе, и дополняет стандартную систему Infinibox для приложений общего назначения, которые в основном используются в корпоративной среде.

Общая программная база для стандартного Infinibox и нового Infinibox SSA обеспечивает беспрепятственный и прозрачный перенос данных между платформами, позволяя заказчикам снизить общую совокупную стоимость владения и при этом оптимизировать время задержек. Infinibox SSA обеспечивает более высокую производительность, чем системы AFA, благодаря широкому использованию кэш-памяти DRAM с помощью запатентованного программного обеспечения Neural Cache от Infinidat. DRAM и твердотельные накопители (SSD) — твердотельные технологии, но DRAM на порядок быстрее, чем SSD на основе флэш-памяти.

«Архитектура Infinibox изменила для нас правила игры, поскольку она помогает нам соответствовать нашим SLA для бизнеса, связанным с производительностью, гарантированной стопроцентной доступностью, поддержкой и простотой использования, — сказал Мэтт Бири (Matt Bieri), ИТ-директор Tyler Technologies. — Наши самые требовательные приложения, на которые приходится около пяти процентов нашей рабочей нагрузки, требуют постоянной задержки меньше миллисекунды. Мы рады видеть Infinibox SSA, который использует ту же архитектуру, что и Infinibox, алгоритмы Neural Cache и функционал для этих сверхвысоких рабочих нагрузок».

«Наше исследование рынка подтвердило, что некоторые корпоративные приложения требуют сверхмалой задержки и чрезвычайно высокой производительности. Достижение этого баланса и максимальное увеличение скорости было сложной задачей, требующей нового, выходящего за рамки традиционных, подхода, — отметил Пол Нашавати (Paul Nashawaty), старший аналитик ESG. — Решение перенести внутреннюю СХД полностью на твердотельную технологию и получить максимальную производительность от любых носителей — это новый взгляд на то, как лучше решать проблемы с приложениями, чувствительными к производительности».

Infinibox SSA с 16 июня 2021 г. доступна по всему миру.