В компании «Т1 интеграция» назначен операционный директор

«Т1 интеграция», российский системный интегратор, объявила о назначении Ольги Князевой на должность операционного директора. До перехода в «Т1 интеграция» она занимала пост руководителя направления по продаже облачных решений для бизнеса в Microsoft Russia.

Спектр обязанностей Ольги будет включать повышение операционной эффективности всех структурных подразделений компании, анализ и совершенствование бизнес-процессов, контроль исполнения ключевых показателей для достижения стратегических целей компании.

В ИТ-индустрии Ольга Князева работает более 20 лет. Обладает разносторонней экспертизой в проектировании и оптимизации бизнес-процессов, управлении изменениями, управлении продажами, повышении клиентоориентированности бизнеса.

«Уверен, что опыт Ольги, глубокое знание ИТ-рынка и умение предвидеть его тенденции, позволят повысить эффективность операционной деятельности, что сейчас особенно важно для нас как для компании, ориентированной на интенсивное развитие», – отметил Алексей Аксенов, управляющий директор «Т1 интеграция».

«Трансформация, через которую проходит компания, уже сейчас приносит первые результаты. Однако для достижения амбициозных стратегических целей требуется не только точная настройка всех бизнес-процессов, но и регулярный анализ их текущей эффективности. Уверена, что наша командная работа будет согласованной, позволит достичь первых продуктивных результатов в предельно оперативные сроки и станет основой для удержания лидерских позиций в ИТ-отрасли», – отметила Ольга Князева, операционный директор «Т1 интеграция».