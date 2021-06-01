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Магазины на «Яндекс.маркете» получат бонусы за рекламу товаров

«Яндекс.маркет» совместно с «Яндекс.директом» запустили бонусную программу для партнеров маркетплейса. Продавцы, чьи товары можно купить прямо на «Маркете», получат в виде бонусов до 100% компенсации затрат на рекламу в «Директе». Бонусы за рекламу — часть программы «Маркета» по поддержке продавцов, которые работают по формату продаж на маркетплейсе.

Получить компенсацию смогут продавцы, которые рекламируют в «Директе» товары или страницу магазина на «Маркете». Бонусы можно будет потратить на любую рекламную кампанию в «Директе»: 1 бонус равен 1 руб. Программа поможет магазинам найти новых клиентов среди более 85 млн пользователей поиска и рекламной сети «Яндекса».

Подключиться к акции можно через личный кабинет продавца на «Яндекс.маркете». Для этого нужно указать логин своего действующего аккаунта в «Директе» либо зарегистрировать новый и настроить рекламную кампанию. Продавцы могут также обратиться за поддержкой к специалистам Яндекса, которые помогут настроить рекламные кампании двух типов: динамические объявления и смарт-баннеры. В рекламных объявлениях нужно указать ссылки на товары магазина или на его страницу на «Яндекс.маркете».

Оценить эффективность рекламы можно будет с помощью «Яндекс.метрики» — специальный счетчик сервиса уже размещен на странице магазина, а посмотреть статистику можно по ссылке из кабинета партнера. Подать заявку на участие в программе можно до конца июля 2021 г., но «Яндекс.маркет» и «Яндекс.директ» могут продлить проект.

В рамках программы поддержки магазинов, которые продают по модели маркетплейса, ранее «Маркет» предложил бесплатную помощь технологических партнеров. Они помогают продавцам настроить продажи по одной из моделей маркетплейса, перенести карточки товаров, консультируют по ассортименту, финансам и другим темам. Благодаря программе сотни магазинов уже начали развивать свои продажи с «Яндекс.маркетом».

Дмитрий Степанов

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