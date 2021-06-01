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HeadHunter запустил CPA-платформу для сотрудничества с веб-мастерами со всей страны

Новая платформа affilate.hh.ru позволяет веб-мастерам со всей России сотрудничать с HeadHunter напрямую и зарабатывать, рекламируя востребованные услуги крупнейшего ресурса по поиску работы и сотрудников.

Заказчиками на CPA-платформе affilate.hh.ru являются сотрудники HeadHunter, которые публикуют задания (офферы) для исполнителей (веб-мастеров). Например, заданиями могут быть: привести регистрацию платящего работодателя (текущий оффер с оплатой за конверсию в размере 4200 руб.), регистрацию соискателя из определенной сферы или отклик на вакансии определенной компании. Сумму вознаграждения за выполненное задание устанавливает заказчик.

Зарегистрироваться на affilate.hh.ru в качестве веб-мастера и выполнять задания от HeadHunter могут все специалисты (в том числе из агентств или работающих на фрилансе), которые владеют самыми разнообразными методами продвижения услуг и с их помощью приводят рекламодателю конверсии. Веб-мастерами могут быть:

интернет-маркетологи, контекстологи и таргетологи; владельцы тематических сайтов, форумов, интернет-магазинов; блогеры; владельцы и администраторы групп/каналов в соцсетях и мессенджерах; СРА-сети реселлеры.

Преимуществами работы веб-мастеров на affilate.hh.ru является прямое (без посредников) получение заданий от крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, привлекательные вознаграждения за выполнение заданий, надежность и гарантии выплат, предоставление готовых маркетинговых материалов. Веб-мастера могут отслеживать статистику по выполняемым заданиям в интерфейсе платформы affilate.hh.ru.

Эльяс Касми

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