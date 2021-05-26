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Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в академию больших данных MADE

Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в академию больших данных MADE. За полтора года студенты академии MADE смогут бесплатно освоить одну из востребованных специальностей – дата-аналитика, дата-инженера или специалиста по машинному обучению. Заявки принимаются по 31 июля 2021 г. на сайте академии больших данных MADE.

Программа академии больших данных MADE рассчитана на ИТ-специалистов с опытом от одного до трех лет, которые хотят построить карьеру в области работы с большими данными. Студенты академии будут не только изучать теорию, но и решать реальные задачи из практики Mail.ru Group. Они научатся создавать модели машинного обучения для высоконагруженных сервисов, осуществлять прикладной анализ данных, обработку больших данных и естественного языка, работать с компьютерным зрением и распознаванием речи — и многому другому.

Выпускники получат навыки, которые нужны для работы с большими данными и искусственным интеллектом в рамках выбранной специальности. Лучшие смогут присоединиться к команде Mail.ru Group. Преподаватели академии – практикующие специалисты по большим данным и эксперты отрасли.

Старт нового потока – 6 сентября 2021 г. Продолжительность обучения – полтора года. Прослушивание лекций и выполнение домашних заданий займет 15–20 часов в неделю. Обучение проходит в онлайн-формате.

Чтобы поступить, нужно успешно пройти несколько вступительных испытаний. Отбор будет длиться с 1 по 22 августа 2021 г.. За это время претендентам нужно будет пройти онлайн-тестирования по математике и программированию, продемонстрировать свои навыки в соревновании по машинному обучению и проявить свои лучшие качества на собеседовании.

«Более 10 лет Mail.ru Group активно развивает ИТ-образование в России. Обучение в нашей академии MADE – это эффективный способ построить карьеру в области работы с большими данными. Такие специалисты остаются одними из самых востребованных на рынке. А мы помогаем им освоить профессию за полтора года. Благодаря балансу теории и практики наши выпускники сразу после окончания обучения могут претендовать на должности дата-аналитиков, дата-инженеров и специалистов по машинному обучению в лучших компаниях. Выпускники прошлых потоков сейчас работают в проектах Mail.ru Group и других ИТ-компаниях – и это знак качества MADE», – отметил вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов

Дмитрий Степанов

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