«Информзащита» вступила в MISA

«Информзащита», российский интегратор в области кибербезопасности, объявила о присоединении к ассоциации информационной безопасности Microsoft (MISA). Это позволит компании объединить свою экспертизу в области услуг ИБ с центром безопасности Azure и Microsoft Defender.

Ассоциация была создана в 2018 г., чтобы предоставить возможность ведущим компаниям в сфере кибербезопасности сотрудничать и объединять свои технологии с наиболее используемыми платформами Microsoft.

Группа экспертов по кибербезопасности, входящих в ассоциацию, насчитывает более 195 участников и более 300 интегрированных продуктов и различных услуг. Членам ассоциации предоставляются возможности для улучшения решений кибербезопасности, реализации стратегии выхода на рынок, установления контактов с партнерами MISA и облегчения интеграции в экосистему Microsoft.

«Информзащита» является участником программы Microsoft Partner Network (MPN), а в марте 2020 г. компании объявили о начале стратегического партнерства в области информационной безопасности. Первым этапом сотрудничества стал вывод на российский рынок виртуального Security Operation Center (SOC) на базе Microsoft Azure Sentinel. На данный момент «Информзащита» обладает широким набором услуг, основанных на технологиях Microsoft. Приглашение в MISA – еще один шаг в сторону обеспечения максимального результата от интеграции технологий Microsoft и компетенций «Информзащиты» для обеспечения информационной безопасности клиентов.