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Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 млрд рублей

ИТ в банках

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик представил промежуточные результаты технологической трансформации банка.

«ВТБ в рамках стратегического развития в период с 2019 по 2022 гг. реализует масштабную технологическую трансформацию. В ходе трансформации уже полностью перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка. Мы ожидаем, что совокупный эффект программ технологической трансформации за вычетом расходов составит более 117 млрд руб. на горизонте 2,5 лет при сроке окупаемости 4 года», – сказал Вадим Кулик.

Кулик добавил, что за полтора года ВТБ выполнил более половины запланированного объема работ технологической трансформации.

«Мы провели технологическую трансформацию в рекордно быстрые сроки. Мы уже изменили ИТ-инфраструктуру, которая ранее сдерживала возможности нашего технологического развития. В рамках трансформации мы запустили 14 отдельных программ, в 8 раз сократили time to market продуктов и сервисов. Мы уже видим результат этой технологической революции – по итогам 2020 года банк получил вдвое прибыль в размере около 11 млрд руб., что вдвое превысило наш прогноз», – сказал Кулик.

Ранее Кулик отмечал, что ВТБ в рамках технологической трансформации перевел «ВТБ онлайн» на новую ИТ-архитектуру, это в том числе, позволило увеличить скорость работы «ВТБ онлайн» вдвое и ускорить время отклика интерфейсов в 10 раз. На фоне ускорения ввода технологических продуктов клиенты все чаще используют цифровые сервисы ВТБ, в частности, количество пользователей «ВТБ онлайн» в 2020 г. выросло почти на 30%.



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