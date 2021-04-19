Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий сделает сферу контроля более прозрачной
Контрольно-надзорные мероприятия будут систематизированы в Едином реестре. Соответствующие правила формирования и ведения единого реестра контрольно-надзорных мероприятий, разработанные Минэкономразития, утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Реестр станет правопреемником единого реестра проверок, который был создан более 10 лет назад. Реестр позволит усовершенствовать систему контроля (надзора) и сделать ее более прозрачной.
Новый реестр начнет действовать с 1 июля 2021 года. С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура.
По словам директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразития России Александра Вдовина, «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий позволит сделать систему контроля более прозрачной и современной, так как предприниматели смогут прослеживать в режиме онлайн весь процесс проведения проверки».
Единый реестр будет синхронизирован с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения и обжаловать их в досудебном порядке.