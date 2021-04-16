Спецпроекты

Россияне смогут хранить и предъявлять электронные документы, используя мобильное приложение

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в июне 2021 г. запустит мобильное приложение «Госдоки» для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде. Приложение начнет свою работу в тестовом режиме.

Сегодня многие граждане хранят цифровые копии своих документов — паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие — в электронной почте, облачном хранилище или на смартфонах в виде фотографий. Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий.

Мобильное приложение «Госдоки» станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала госуслуг. При этом цифровые двойники документов в «Госдоках» всегда будут актуальными.

Проект «Госдоки» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 млн руб.

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