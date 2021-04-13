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Syssoft стала эксклюзивным партнером Marvelous designer в России

ПО Софт Ритейл Дистрибуция

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, заключила сотрудничество с компанией CLO Virtual Fashion Inc. Syssoft стал единственным в России официальным партнером программы Marvelous designer.

Marvelous designer — программа для создания 3D-одежды. С помощью Marvelous Designer можно создавать одежду, имитируя традиционный метод производства ткани. Решение идеально подходит для 3D-художников работающих в индустрии кино, игр и телевидения. Marvelous Designer позволяет создать абсолютно любой дизайн одежды: от простых образцов, до необычных арт-объектов.

«Функционал Marvelous Designer позволяет художникам из кино и игровой индустрии создавать уникальных и реалистичных персонажей. Рынок геймдева в России развивается, поэтому мы с особым интересом смотрим на этот регион. Партнерство с Syssoft — один из стратегических шагов для большей экспансии наших решений в России», – отметила Лэйла Джо менеджер развития бизнеса в Marvelous Designer.

Работая с Marvelous Designer, не потребуется каждый раз разрабатывать новый костюм «с нуля»: одежду можно повторно использовать и редактировать несколькими кликами мыши.

Последняя версия решения оснащена новыми возможностями: кистью для складок, с помощью которой можно создавать реалистичную ткань; подгонкой под размер, позволяющей автоматически поменять размер одежды для разных персонажей; интеграцией с Substance, с помощью которой можно импортировать материалы, созданные в программе Substance, непосредственно в Marvelous Designer через редактор свойств ткани. Также улучшен инструмент «тип повтора текстуры», с его помощью можно редактировать текстуру на основе UV-развертки.

Интегрируя новые функции в работу, художники смогут заметно ускорить и упростить процесс создания материалов и одежды.

«Глобальный игровой рынок в 2020 году вырос почти на 20%. Пандемия лишь подстегнула развитие отраслей, связанных с домашними развлечениями, а значит, художникам будут требоваться специализированные решения. Теперь мы сможем предложить нашим заказчикам Marvelous Designer, которые на сегодняшний день является самым часто используемым программным обеспечением для создания и редактирования 3D-одежды», — рассказывает Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

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