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Резидент «Сколково» ИРЦЭ «мобилизует» автопарк сети «Магнит»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ИРЦЭ (ООО «Институт Развития Цифровой Экономики»), резидент кластера информационных технологий Фонда Сколково, и «Тандер» начали сотрудничество по внедрению мобильного решения для автоматизации технического обслуживания и ремонта в автотранспортных парках розничной сети «Магнит».

В короткие сроки – за три месяца – ООО «ИРЦЭ» разработало решение «Мобильное автоматизированное рабочее место дежурного механика» и интегрировало его с системой автоматизации ТОиР через цифровую технологическую платформу ОПТИМУМ 2025.

Благодаря мобильному решению операции по анализу заявок дежурный механик происходят «на ходу», в рабочей зоне, не отрываясь от контроля работы автослесарей.

«Кроме экономии рабочего времени, значительно сокращаются личные контакты сотрудников между собой, что важно для соблюдения профилактических мер. Расширение функциональных возможностей и географии использования мобильного решения в автопарках торговой сети «Магнит» продолжается и должно завершиться до конца 2021 года», – отметил Евгений Еременко, директор департамента транспортной логистики «Магнита», директор ООО «Сельта».

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