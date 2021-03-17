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SberCloud на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021»: как снизить затраты бизнеса на облачные сервисы

Бизнес Облака

Компания SberCloud примет участие в конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021», которая пройдет 18 марта 2021 года в режиме онлайн.

Павел Маляревский, директор департамента инфраструктуры и поддержки SberCloud, расскажет о важности Right-sizing – перераспределении ресурсов инфраструктуры в зависимости от текущих потребностей. Благодаря инструментам Right-sizing переход в облака позволяет компании не просто создать гибкую ИТ-инфраструктуру, которая позволит в случае необходимости быстро увеличить вычислительные ресурсы, но также уже через 2-3 месяца после переезда в облако оптимизировать потребление ИТ-ресурсов и сократить операционные расходы.

«Right-sizing – это в первую очередь более высокий уровень оптимизации затрат на потребляемые инфраструктурные ресурсы и реальная экономия денег. Лучшие из современных облачных провайдеров в отличие от собственных ЦОДов предоставляют такую возможность. На конференции мы рассмотрим, что нужно для старта процесса Right-sizing, на чем процесс основывается, и что SberCloud предлагает для этого», – отметил Павел Маляревский.

Мероприятие «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» посвящено актуальной задаче оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру, примерам того, как сократить расходы, не потеряв при этом в качестве. Участники смогут обсудить, как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов, что выбрать: аутсорсинг или собственные ресурсы, когда выгоднее использовать облака, поможет ли переход на свободное ПО сократить ИТ-расходы и многие другие.

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