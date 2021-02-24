Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $30 млн для платформы клиентских данных Blueshift

Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап — платформу клиентских данных (CDP) Blueshift. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 30 миллионов долларов. Fort Ross Ventures стал лид-инвестором. Общая сумма привлеченных инвестиций в компанию составила 65 миллионов долларов. Принципал Fort Ross Ventures Ратан Сингх войдет в совет директоров проекта. В сделке также участвовали Softbank Ventures Asia, Storm Ventures, Conductive Ventures и Nexus Venture Partners.

Blueshift предоставляет платформы клиентских данных, которые можно использовать как единое окно для решения всех маркетинговых задач. Подход Blueshift SmartHub CDP позволяет специалистам не только унифицировать 360-градусные данные о клиентах, но и принимать решения на основе искусственного интеллекта и выбирать их в каждой точке контакта с клиентом на пути к покупке. Подход Blueshift SmartHub CDP был принят как ведущими мировыми брендами, среди которых Discovery и BBC, так и передовыми технологическими компаниями, например, LendingTree и Udacity.

Blueshift продолжает привлекать инвестиции и планирует укрепить свои лидирующие позиции на рынке CDP и расширить свое присутствие — выйти на рынок Европы.

Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures, отметил: «Современный маркетинг — это данные, и платформы клиентских данных стали трендом. Мы видим как активно развиваются Customer Data платформы (CDP) и появляются новые customer engagement платформы, которые позволяют в реальном времени отслеживать потребности и ожидания клиентов. Blueshift сегодня — одна из ведущих платформ на рынке. Их система позволяет создать подробный и точный портрет клиента, что поможет оптимизировать взаимодействие с ним и автоматизировать рутину. Мы надеемся, с нашей поддержкой компания сможет осуществить все намеченные планы, продолжить глобальный рост и остаться лидером индустрии».

Виджай Читтур, со-основатель и CEO Blueshift, сказал: «Я очень рад приветствовать Fort Ross Ventures в качестве инвестора Blueshift. У них огромный опыт масштабирования бизнес-процессов на этапе ускоренного роста, который сегодня переживает наша компания».