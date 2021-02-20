Спецпроекты

За четыре года «Сбер» получил более 150 патентов

ИТ в банках

Начиная с 2017 г. «Сбер» получил более 150 патентов на интеллектуальную собственность на основе проектов 15 тыс. сотрудников, занимающихся разработкой уникальных технологических решений. Всего за это время было подано более 420 патентных заявок.

Четыре патента «Сбера» вошли в рейтинги Роспатента за 2017-2020 гг., что говорит о мировой новизне создаваемых решений и их технической неочевидности. К таким патентам относятся: «Способ и система для создания мимики на основе текста», «Способ и система распознавания лиц и построения маршрута с помощью средства дополненной реальности», «Система сонификации событий кибербезопасности», «Способ и система поиска принадлежности IP-адреса территориальному кластеру на основе данных транзакций».

«В России культура защиты прав на интеллектуальную собственность ещё только формируется: так, если в США ежегодно регистрируется приблизительно 600 тыс. заявок на патент, в Китае — 1,5 млн, то в России — всего 50 тыс. Чтобы выстроить правильный подход к охране интеллектуальной собственности в «Сбере», мы развиваем и популяризируем это направление — проводим обучающие и ознакомительные программы, вебинары, мастер-классы и так далее. Конечно, когда мы только начинали патентовать решения «Сбера», многие не понимали, для чего это нужно. Зато сейчас вопрос «Зачем?» уже не звучит, ведь для зрелой ИТ- или R&D-компании защита интеллектуальной собственности — естественный этап разработки любого продукта», – сказал Александр Лавров, начальник отдела правового сопровождения интеллектуальной собственности и технологий Сбербанка.

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