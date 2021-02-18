Спецпроекты

Голосовой помощник Mail.ru Group научился советовать подарки с AliExpress

Интернет E-commerce

С голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group можно выбрать подарки. Он поможет подобрать подходящий вариант для кого угодно — от знакомого до близкого родственника и уложиться в свой бюджет. Понравившийся подарок можно будет сразу заказать на «AliExpress Россия».

Перед сезоном праздников пользователи все чаще обращаются к «Марусе» с вопросом «что подарить?». Новый навык голосового помощника поможет найти подарки для любого человека — будь то новый коллега, о котором пока мало что известно, или любимая бабушка, которой, кажется, дарили уже все на свете. Для этого нужно спросить: «Что подарить?» или «Что дарить?». «Маруся» уточнит, кого пользователь собирается поздравить, сколько лет адресату, и сколько денег готов потратить пользователь. С учетом этих данных голосовой помощник предложит идеи подарков и даст ссылки на AliExpress, где их можно будет заказать.

В подборке подарочных идей — варианты от российских и китайских производителей. Например, для ребенка «Маруся» может предложить развивающие эко-игрушки, для приятеля — шоколад ручной работы, а для дедушки — теплые тапочки. Все товары в подборке доступны из сервиса AliExpress Plus с опцией быстрой доставки от 2 до 15 дней.

Другие материалы рубрики

На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет

«Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды

«Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета»

Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20%

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Как почистить кэш в мессенджерах на смартфоне

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам